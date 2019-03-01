Вице-президент Венесуэлы призвала остановить вооруженный грабеж активов страны
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала международное сообщество остановить вооруженный грабеж активов страны.
«Венесуэле нужно только одно: чтобы незаконная блокада - экономическая, социальная блокада, которая препятствует поступлению продуктов питания и медикаментов в нашу страну, которая мешает нам производить эти продукты, - была снята», - сказала Родригес на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Она подчеркнула, что мировое сообщество должно остановить незаконную блокаду Венесуэлы, что приведет к ликвидации гуманитарного кризиса.
"Это искусственно создаваемый кризис под руководством США, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны", - добавила вице-президент.
Кроем того, она назвала кражу активов страны «вооруженным грабежом».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 1 марта, в Москву прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU