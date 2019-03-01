2019-03-01T15:51:58+03:00
В мире

Вице-президент Венесуэлы призвала остановить вооруженный грабеж активов страны

По словам Дельси Родригес, Каракас будет отстаивать свое право на защиту и возврат активов Венесуэлы из других стран
Екатерина БОЛГОВА
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси РодригесИсполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси РодригесФото: REUTERS
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала международное сообщество остановить вооруженный грабеж активов страны.

«Венесуэле нужно только одно: чтобы незаконная блокада - экономическая, социальная блокада, которая препятствует поступлению продуктов питания и медикаментов в нашу страну, которая мешает нам производить эти продукты, - была снята», - сказала Родригес на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Она подчеркнула, что мировое сообщество должно остановить незаконную блокаду Венесуэлы, что приведет к ликвидации гуманитарного кризиса.

"Это искусственно создаваемый кризис под руководством США, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны", - добавила вице-президент.

Кроем того, она назвала кражу активов страны «вооруженным грабежом».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 1 марта, в Москву прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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