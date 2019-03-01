2019-03-01T16:12:42+03:00
Экономика

Центральный Банк аннулировал лицензию московского Жилстройбанка

Сообщается, что владелец банка принял добровольное решение о ликвидации
Елена Гильманова
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Центральный Банк аннулировал лицензию московского ЖилстройбанкаЦентральный Банк аннулировал лицензию московского ЖилстройбанкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского Жилстройбанка.

Отмечается, что лицензия аннулирована в связи с решением о добровольной ликвидации единственного акционера банка.

Регулятор сообщает, что «исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов».

По состоянию на 1 февраля Жилстройбанк занимал 456-е место в банковской системе РФ, не являясь участником системы страхования вкладов.

По данным портала allbanks.ru, банк не привлекал во вклады средства физических лиц, а занимался расчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц.

Ранее kp.ru сообщал, что Центральный Банк России принял решение отозвать лицензии сразу у нескольких крупных форекс-дилеров. Причиной блокировки работы стало нарушение требований законодательства о ценных бумагах. Помимо отзыва лицензий у юридических лиц, ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты руководителей и контролеров данных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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