2019-03-01T16:09:51+03:00
Общество

Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в 2018 году

По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год в стране было зарегистрировано 35120 случаев заболевания
Екатерина БОЛГОВА
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Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корьюУкраина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корьюФото: Олег УКЛАДОВ
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Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в прошлом году. Об этом сообщили в детском фонде ООН ЮНИСЕФ.

«На Украине, на Филиппинах и в Бразилии наблюдалось наибольшее увеличение случаев заболевания корью с 2017 по 2018 год. Только на Украине в 2018 году было зарегистрировано 35120 случаев заболевания корью», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что за два месяца текущего года заразились корью еще 24042 человека.

В ЮНИСЕФ напомнили, что основным вариантом снижения темпов заболеваемости корью является вакцинация. Так, в наиболее пострадавшей от вспышки кори области Украины - Львовской, "негативное отношение к иммунизации и предыдущий дефицит вакцин привели к низким показателям вакцинации", отметили в фонде.

По информации министерства здравоохранения Украины, в 2019 году от осложнений после кори умерли восемь человек, среди них двое детей. Наиболее высокие темпы заболеваемости фиксируются в Львовской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой областях и в столице страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Европе в настоящее время наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости корью за последние 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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