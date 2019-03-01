Стали известны номинанты премии «Большая книга»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-01T16:32:52+03:00

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В пятницу, 1 марта, завершился прием работ на соискание литературной премии «Большая книга», на которую в этом году выдвинуты писатели Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Виктор Пелевин.

«Завершился прием работ на соискание Национальной литературной премии "Большая книга" четырнадцатого сезона. - Среди авторов - Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Елена Чижова, Александр Ливергант, Алиса Ганиева, Чулпан Хаматова, Виктор Пелевин и многие другие,» - завили организаторы.

Список соискателей можно увидеть на официальном сайте конкурса. «Длинный список» номинантов будет опубликован 23 апреля. В конце мая станут известны имена финалистов премии.

Председатель совета экспертов награды Михаил Бутов отметил широкое, географическое представительство присланных на премию произведений, в том числе немало русскоязычных авторов из Европы и Израиля.

Напомним, что в прошлом году лауреатами литературной премии стали писатели Мария Степанова, Александр Архангельский и Дмитрий Быковстали. Приз за вклад в литературу получила Людмила Петрушевская.

ИСТОЧНИК KP.RU