Стали известны номинанты премии «Большая книга»
В пятницу, 1 марта, завершился прием работ на соискание литературной премии «Большая книга», на которую в этом году выдвинуты писатели Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Виктор Пелевин.
«Завершился прием работ на соискание Национальной литературной премии "Большая книга" четырнадцатого сезона. - Среди авторов - Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Елена Чижова, Александр Ливергант, Алиса Ганиева, Чулпан Хаматова, Виктор Пелевин и многие другие,» - завили организаторы.
Список соискателей можно увидеть на официальном сайте конкурса. «Длинный список» номинантов будет опубликован 23 апреля. В конце мая станут известны имена финалистов премии.
Председатель совета экспертов награды Михаил Бутов отметил широкое, географическое представительство присланных на премию произведений, в том числе немало русскоязычных авторов из Европы и Израиля.
Напомним, что в прошлом году лауреатами литературной премии стали писатели Мария Степанова, Александр Архангельский и Дмитрий Быковстали. Приз за вклад в литературу получила Людмила Петрушевская.
ИСТОЧНИК KP.RU