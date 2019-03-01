2019-03-01T16:28:40+03:00
В мире

Лавров: США могут решиться на военное вмешательство в Венесуэле

Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация Соединенных Штатов может решиться на военную операцию в Венесуэле.. Такую вероятность допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зная нынешние подходы администрации США, все возможно, и не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Российский министр отметил, что возможность военного вмешательства допустил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По данным Лаврова, в задачи Абрамса не входит поиск мирного варианта решения проблемы.

"Занимается он исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуации, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, взрыв в Венесуэле, кровопролитие и оправдали бы вооруженное вмешательство", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавив, что такие авантюры возможно с американской стороны.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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