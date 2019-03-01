Лавров: США могут решиться на военное вмешательство в Венесуэле

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-01T16:28:40+03:00

Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес

Изменить размер текста: A A

Администрация Соединенных Штатов может решиться на военную операцию в Венесуэле.. Такую вероятность допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зная нынешние подходы администрации США, все возможно, и не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Российский министр отметил, что возможность военного вмешательства допустил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По данным Лаврова, в задачи Абрамса не входит поиск мирного варианта решения проблемы.

"Занимается он исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуации, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, взрыв в Венесуэле, кровопролитие и оправдали бы вооруженное вмешательство", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавив, что такие авантюры возможно с американской стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU