Лавров: США могут решиться на военное вмешательство в Венесуэле
Администрация Соединенных Штатов может решиться на военную операцию в Венесуэле.. Такую вероятность допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Зная нынешние подходы администрации США, все возможно, и не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.
Российский министр отметил, что возможность военного вмешательства допустил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По данным Лаврова, в задачи Абрамса не входит поиск мирного варианта решения проблемы.
"Занимается он исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуации, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, взрыв в Венесуэле, кровопролитие и оправдали бы вооруженное вмешательство", - подчеркнул глава МИД РФ.
Он добавив, что такие авантюры возможно с американской стороны.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU