Лавров прокомментировал применение вето по резолюциям в СБ ООН по Венесуэле
Применение права вето говорит об отсутствие легитимного основания под резолюцией. Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги голосования в Совете безопасности ООН по резолюции о ситуации в Венесуэле.
По словам Лаврова тот факт, что обе резолюции не прошли, не означает то, что один из этих проектов был более легитимен, а другой менее.
«В уставе ООН закреплена процедура принятия решений, которые имеют обязательный характер для всего мирового сообщества. И эта процедура предполагает отсутствие вето со стороны любого члена Совета безопасности. Если такое вето было применено, это означает, что резолюция не имеет под собой легитимных оснований, равно как и не имеет шансов на то, чтобы ее преподносили как нечто более позитивное, чем другой проект резолюции. Таковы правила», - сказал Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Венесуэлы Делси Родригес.
Напомним, Москва и Вашингтон подготовили резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Россия заблокировала американскую резолюцию. Российскую резолюцию поддержали Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика. Еще четыре страны, в том числе Индонезия и Кувейт, воздержались. Остальные государства, среди которых США и страны ЕС, голосовали против российского варианта.
ИСТОЧНИК KP.RU