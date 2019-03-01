Лавров прокомментировал применение вето по резолюциям в СБ ООН по Венесуэле

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-01T18:16:04+03:00

По словам главы МИД РФ дел оба документа не имеют под собой легитимных оснований

Изменить размер текста: A A

Применение права вето говорит об отсутствие легитимного основания под резолюцией. Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги голосования в Совете безопасности ООН по резолюции о ситуации в Венесуэле.

По словам Лаврова тот факт, что обе резолюции не прошли, не означает то, что один из этих проектов был более легитимен, а другой менее.

«В уставе ООН закреплена процедура принятия решений, которые имеют обязательный характер для всего мирового сообщества. И эта процедура предполагает отсутствие вето со стороны любого члена Совета безопасности. Если такое вето было применено, это означает, что резолюция не имеет под собой легитимных оснований, равно как и не имеет шансов на то, чтобы ее преподносили как нечто более позитивное, чем другой проект резолюции. Таковы правила», - сказал Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, Москва и Вашингтон подготовили резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Россия заблокировала американскую резолюцию. Российскую резолюцию поддержали Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика. Еще четыре страны, в том числе Индонезия и Кувейт, воздержались. Остальные государства, среди которых США и страны ЕС, голосовали против российского варианта.

ИСТОЧНИК KP.RU