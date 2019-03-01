2019-03-01T18:18:35+03:00
Политика

Европарламент обвинил Россию в поддержке Brexit

В своей резолюции ЕП заявляет о «российском вмешательстве в демократические процессы в Европе»
Елена Гильманова
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Европарламент обвинил РФ в поддержке BrexitЕвропарламент обвинил РФ в поддержке BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приписывание России поддержку кампании по выходу Великобритании из ЕС, вмешательство в демократические процессы в Европе и контакты с европейскими радикальными партиями легли в основу финального проекта резолюции Европейского парламента по отношениям с РФ, которую депутаты будут принимать на сессии 11-12 марта.

В соответствии с опубликованным на сайте Европарламента проектом, в документе также отражен призыв к сохранению санкций против России, которые предусматривают ограничение доступа страны к финансам и технологиям, до тех пор пока Москва «не восстановит территориальную целостность Украины».

Никаких доказательств «российского вмешательства в демократические процессы в Европе» резолюция не приводит, но содержит ряд рекомендаций для Евросоюза. Европарламент предлагает активизировать поддержку «неправительственных организаций, блогеров и журналистов, занимающихся расследованиями». ЕП также призывает сократить влияние Москвы на энергорынок Европейского Союза, в частности, остановив реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже институтами ЕС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 20 февраля, появилась информация о том, что Евросоюз предварительно согласовал продление на полгода так называемых индивидуальных санкций против России, срок действия которых истекает в середине марта. Кроме этого, Европейский союз согласовал и расширение санкционного списка. Так, из-за инцидента в Керченском проливе в черный список будут включены имена еще восьми человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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