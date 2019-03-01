Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-01T19:23:56+03:00

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Третьяковская галерея до 12 ноября 2019 года должна принять "исчерпывающий комплекс охранных мер" — об этом сообщило министерство культуры РФ по итогам проверки основных музеев страны.

"Принять исчерпывающий комплекс мер в части обеспечения физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций, направленных на охрану, защиту материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов и обеспечение комплексной безопасности Третьяковской галереи - в срок до 12.11.2019", - говорится в документе Минкультуры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Это сделал молодой человек, которого никто не остановил. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после случившегося, а картину нашли Одинцовском районе Подмосковья. После этого министерство культуры провели проверки в российских музеях.

Ай-Петри. Крым Архипа Куинджи. История кражи картины в пяти наивных вопросах..Что же произошло в Третьяковской галерее? Зачем украли картину Куинджи Ай-Петри. Крым? Кого накажут и что теперь изменится?

ИСТОЧНИК KP.RU