Странные совпадения и вопрос со страховкой: Все, что известно о похищении Куинджи в Третьяковке

27 январяв Третьяковской галерее произошло очередное ЧП. С выставки Куинджи, проходившей в Инженерном корпусе, похитили картину "Ай-Петри" Архипа Куинджи.

Полотно украли днем

Первое сообщение об ограблении появилось на телеграмм-канале "Музейный сноб" в 18:48. Автор канала присутствовал в зале в момент ограбления "Подошли... посмотреть на горы Куинджи и прямо при нас ее украл мужик... бросил раму и драпанул, мы в шоке".

Посетительница музея рассказала "Комсомольской правде", что кража состоялась между 16:20 и 18:00 часами, при этом, как отметила посетительница, почти два часа полиция не предпринимала никаких действий, а бабушка-смотрительница спряталась.

Официальное сообщение от Третьяковской галереи появилось на сайте в 22:04:

"Сегодня, 27 января, около 18:00 в Третьяковской галерее произошло чрезвычайное происшествие: в Инженерном корпусе на выставке Архипа Куинджи была украдена картина “Ай-Петри. Крым” (1890-е. Государственный Русский музей, Санкт Петербург)", - говорится в сообщении.

С такой наглостью полотна не воровали никогдаФото: Евгения КОРОБКОВА

Краже сопутствовали странные совпадения

Кража полотна произошла с нарочитым вызовом. Пользователи соцсетей первыми отметили ряд странных совпадений. Во-первых, похищение произошло не только в день 177-летия Архипа Куинджи, но и в день рождения начальника "Росгвардии" Виктора Золотова (а как известно, именно это подразделение осуществляет охрану галереи). Во-вторых, украдено не что-нибудь, а "Крымский пейзаж", что уже породило волну шуток. (Пользователи немедленно предположили, что к грабежу причастны украинские акционисты, чтобы заявить о том, что "Крым - их").

В-третьих, само похищение выполнено словно по лекалам фильма "Старики-разбойники". "Я вырубил пробки, чтобы отключить сигнализацию", - сообщает герой Евстигнеева и в паре с Никулиным средь бела дня снимают полотно. "Что вы несете", - интересуется охранник. "Картину Рембрандта", - честно отвечают воры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688489" frameborder="0"></iframe> Фрагмент из фильма «Старики-разбойники».

С такой наглостью полотна не воровали никогда.

Как украли картину

Как ранее сообщал сайт КП, ни сотрудники, ни посетители галереи не заподозрили, что произошла кража, поскольку думали, будто "работник галереи меняет картину".

"Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с "покерфейс" выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину даже понять ничего не смогли, криков нет, может работник меняет картину. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, - прокомментировал очевидец.

Вор зашел за колонну, аккуратно вытащил картину из рамы, оставил раму и исчез. Сигнализация не сработала, поскольку полотно не было подключено к системе сигнализации. "Стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждой картине", - отметили эксперты.

Ни сотрудники, ни посетители галереи не заподозрили, что произошла кражаФото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, похититель — молодой человек 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, со светло-русыми волосами средней длины. Он был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку, при себе имел полиэтиленовый пакет.

Позже стало известно, что воров было, как минимум двое. Картину увезли на белом "Мерседесе". Как рассказали сотруднику КП представители полиции, выехавшие на место преступления, перед кражей шедевра "Росгвардию" отвлекли кражей шубы в гардеробе.

Найдена ли шуба - неизвестно.

Что известно об украденном полотне

Была похищена картина «Ай-Петри.Крым", принадлежавшая "Русскому музею". Небольшой размер картины размером всего 39 х 53 см позволил вору вынести работу незаметно. Работа выполнена на картоне, поэтому похититель не мог ее свернуть. Как сообщили очевидцы "КП", вероятнее всего, полотно было помещено в пакет либо вор прижал его к себе. Последний вариант - самый плохой.

"Мужской пот может повредить красочный слой", - отметила художник Олеся Матущак.

Украденная картина не была самой дорогой и особенно ценной. По словам директора интернет-аукциона Константина Бабулина, стоимость полотна составляет порядка 300 тысяч долларов. Директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров называет сумму до 2 млн долларов.

То, что картина не являлась особенно ценным экспонатом косвенным образом подтвердила директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова. Женщина отметила, что стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждой картине, только к особо ценным экспонатам. Сигнализация к украденному шедевру подключена не была.

Была ли застрахована картина

Первоначально в Минкультуры сообщили, что страховая стоимость украденной картины составляет порядка 12 миллионов рублей. Об этом заявил директор департамента музеев Владислав Кононов. Однако спустя время появилась информация о том, что Третьяковская галерея может не получить страховку. Согласно документом, обнародованным на сайте госзакупок, большинство экспонатов было застраховано только для перевозки.

Могли ли украсть полотно с целью продажи?

Как известно, Куинджи многократно переписывал свои произведения и одних и тех же работ, практически неотличимых одна от другой, у художника существует немало.

Блогеры предположили было, что картину похитили с целью продать, выдав за авторский повтор. Однако эксперты уверены, что это не так.

- Продажа была бы возможна, если бы картину заменили копией. Но в том случае, когда о похищении шедевра знают все, продать его нельзя, - отметил КП директор аукциона Art-Investment Константин Бабулин.

Может быть, имеет место вариант с тайным ценителем? Человек "заказал" похищение картины, чтобы повесить у себя в подвале и тайно любоваться. Но и этот вариант специалисты считают маловероятным.

- Странен выбор не самого дорогого и не самого "шедеврального" полотна, - отмечает Бабулин. - Тайный ценитель предпочел бы любоваться на шедевр вроде "Лунной ночи на Днепре" и заказал бы лучше его.

Более всего смущает нарочитость, с которой совершено ограбление. Чтобы иметь возможность продать украденное, не нужно было обставлять кражу с такой помпой.

Картину украли, чтобы уволить Зельфиру Трегулову

Кража полотна - второе громкое происшествие за последние восемь месяцев. В марте прошлого года было совершено покушение на полотно Репина "Иван Грозный сын его Иван". После нынешнего происшествия по соцсетям понеся ропот, что "в галерее что-то не так" и что после такого промаха директору галереи несдобровать.

Однако у экспертов есть и другое мнение. Кражу могли совершить недоброжелатели Зельфиры Трегуловой, желающие нагреть руки на реконструкции галереи, которая должна начаться в 2022 году.

Еще один возможный вариант может заключаться в том, что кража совершена с целью скрыть подделку, обнаружившуюся в ходе подготовки выставки Куинджи.

- Возможно, картину украли еще из "Русского музея", где она висела до выставки в Третьяковке, - отметил в интервью "КП" Константин Бабулин. - Полотно заменили на подделку, и сейчас выкрали и его, чтобы скрыть предыдущую кражу.

Отметим, что последний вариант не кажется особенно фантастическим, учитывая, что сотрудники "Русского музея" уже "прогорали" на подобном. Достаточно вспомнить скандал с сотрудником "Русского музея" Еленой Баснер, ставшей посредником при продаже поддельной картины Бориса Григорьева, копию которой сделали с картины, хранящейся в запасниках музея.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688478" frameborder="0"></iframe> «Рубашка ботанская и штанишки, как работник музея».Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли средь бела дня. Прямо при посетителях. Сейчас составляют портрет подозреваемого. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперт: «Похититель картины Куинджи не сможет продать ее в России»

В Москве продолжаются поиски преступника, который сегодня днём похитил из Третьяковской галереи пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Напомним, мужчина лет 25, славянской внешности, пришёл на выставку Куинджи как обычный посетитель. В какой-то момент он подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамой. Посетители решили, что это сотрудник музея (подробности).