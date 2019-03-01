Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-01T20:10:53+03:00

Ранее глава украинской компании Андрей Коболев заявил о выигрыше в арбитражном трибунале в Гааге по иску против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму

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Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску компании "Нафтогаз Украины" из-за отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение этого дела. Об этом сообщили в министерстве юстиции РФ,

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что будут предприняты все нужные меры для того, чтобы защитить интересы России при вынесении решения арбитража.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 1 марта, глава украинской компании Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз" выиграл в гаагском арбитраже иск против России по потере активов в Крыму. По его словам, сумма ущерба будет определена на следующих слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU