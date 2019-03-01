2019-03-01T20:39:25+03:00
В мире

Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу

Эллиотт Абрамс также предостерег венесуэльские власти от ареста лидера оппозиции Хуана Гуаидо
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуаидоЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуаидоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу. По его словам, американские власти призывают Каракас воздержаться от ареста лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который находится в визитом в Парагвае после поездки в Колумбию.

"Если он (Гуаидо) будет арестован после возвращения, то будет очень большая реакция со стороны венесуэльцев и международного сообщества", - сказал Абрамс на брифинге в пятницу, 1 марта.

Напомним, в конце марта глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и некоторые другие страны признали его главой государства. При этом Россия, Китай и ряд других стран поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил военного вмешательства США в Венесуэлу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах
Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко
Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками
Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции
Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии
В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию
Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки
Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер
В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот
Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама
США расширили санкции в отношении Венесуэлы