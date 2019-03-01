Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 20:39 2019-03-01T20:39:25+03:00

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Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу. По его словам, американские власти призывают Каракас воздержаться от ареста лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который находится в визитом в Парагвае после поездки в Колумбию.

"Если он (Гуаидо) будет арестован после возвращения, то будет очень большая реакция со стороны венесуэльцев и международного сообщества", - сказал Абрамс на брифинге в пятницу, 1 марта.

Напомним, в конце марта глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и некоторые другие страны признали его главой государства. При этом Россия, Китай и ряд других стран поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил военного вмешательства США в Венесуэлу.

ИСТОЧНИК KP.RU