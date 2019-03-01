2019-03-01T21:17:36+03:00
Общество

Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах

Дополнительная вакцинация будет проведена с 1 апреля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор планирует с 1 апреля провести дополнительную вакцинацию от кори регионах. Соответствующее поручение дано высшим должностным лицам субъектов РФ.

"В срок с 01.04.2019 по 01.10.2019 (обеспечить) проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори", - говорится в проекте постановления Главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Напомним, ранее ведомство сообщало высоких темпах роста заболеваемости корью в странах, граничащих с нашей страной, в том числе на Украине. По итогам 2018 года Украина заняла первое место в мире по росту заболеваемости корью. С начала 2019 года на Украине от осложнений после кори умерли восемь человек, среди которых двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу
Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко
Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками
Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции
Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии
В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию
Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки
Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер
В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот
Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама
США расширили санкции в отношении Венесуэлы