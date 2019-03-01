Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах

СЕГОДНЯ 21:17 2019-03-01T21:17:36+03:00

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Роспотребнадзор планирует с 1 апреля провести дополнительную вакцинацию от кори регионах. Соответствующее поручение дано высшим должностным лицам субъектов РФ.

"В срок с 01.04.2019 по 01.10.2019 (обеспечить) проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори", - говорится в проекте постановления Главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Напомним, ранее ведомство сообщало высоких темпах роста заболеваемости корью в странах, граничащих с нашей страной, в том числе на Украине. По итогам 2018 года Украина заняла первое место в мире по росту заболеваемости корью. С начала 2019 года на Украине от осложнений после кори умерли восемь человек, среди которых двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU