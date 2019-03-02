Правительство Сирии направило автоколонны для эвакуации людей из лагеря беженцев "Рукбан"

СЕГОДНЯ 00:33 2019-03-02T00:39:29+03:00

Для граждан созданы все условия для проживания в шести населенных пунктах [фото, видео]

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Правительство Сирии 1 марта направило автобусы для эвакуации людей из лагеря для беженцев "Рукбан". Об этом сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Шесть автомобильных колонн доставят граждан в населенные пункты Эль-Амара, Хомс, Мхин, Эль-Карьятейн, Пальмиру и Дамаск. Данные об операции доведены до сведения директора офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике Аяки Ито.

Шесть автоколонн должны доставить людей в выбранные ими населенные пункты

Решение об эвакуации было принято в связи с катастрофическим положением беженцев в "Рукбане", которое отмечали представители ООН и Красного полумесяца. В лагере зафиксированы случаи заболевания педикулезом, чесоткой и один случай заболевания проказой. У людей нет доступа к элементарной медицинской помощи, не хватает продуктов питания и топлива.

Как отмечают в Центре по примирению, до сих пор вернуться домой жителям Сирии мешало жесткое противодействие американской стороны.

"Командование группировкой США в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует выходу, более того вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей", - пояснили в центре.

Безопасность автоколонн на пункте пропуска "Джлеб" и их сопровождение обеспечивают сирийские вооруженные силы совместно со Службой безопасности и во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил РФ.

Безопасность автоколонн с беженцами обеспечивают Служба безопасности и ВС Сирии в координации с подразделениями военной полиции ВС РФ

"Командование США обязано обеспечить безопасность прохождения автоколонн через незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф!", - подчеркнули в российском Центре по примирению.

Как сообщал сайт kp.ru, 27 февраля межведомственные координационные штабы России и Сирии призвали США вывести свои военные формирования с сирийской территории, где они находятся незаконно. В совместном российско-сирийском заявлении также говорилось, что подконтрольные Соединенным Штатам боевики в Сирии за выход из лагеря "Рукбан" требуют с беженцев крупные суммы денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694960" frameborder="0"></iframe> Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU