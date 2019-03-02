2019-03-02T07:27:29+03:00
Политика

Китай выразил протест Канаде из-за начала экстрадиции финдиректора Huawei

В Пекине считают, что дело против Мэн Ваньчжоу построено на политических мотивах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Финансовый директор китайкой компании Huawei Мэн ВаньчжоуФинансовый директор китайкой компании Huawei Мэн ВаньчжоуФото: REUTERS
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Китай выразил Канаде свой решительный протест в связи с началом процесса экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Соответствующее заявление сделали в субботу, 2 марта, в министерстве иностранных дел КНР.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Минюст Канады официально запустил процесс передачи председателя правления компании американским властям. Именно по их подозрениям в нарушении торговых санкций против Ирана предпринимательница и была задержана.

"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с решением минюста Канады об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. В связи с этим мы сделали Канаде серьезное представление", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что придерживаются "четкой и однозначной" позиции по данному вопросу, согласно которой дело финдиректора Huawei является грубым нарушением гражданских прав, основанным на политических мотивах. Именно поэтому в Пекине требуют освободить их гражданку и дать ей вернуться на родину.

Между тем, теперь дело Мэн Ваньчжоу будет слушаться в суде, который и определит законность ее экстрадиции. Окончательное же слово остается за министром юстиции Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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