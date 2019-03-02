США не против российской гумпомощи Венесуэле, но не через Мадуро

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-02T07:40:40+03:00

США против того, чтобы распределением гуманитарной помощи занималось правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро Фото: REUTERS

Вашингтон обвиняет действующую в стране власть в коррупции и торговле гуманитарными продуктами

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Россия может оказывать гуманитарную помощь народу Венесуэлы, но не через правительство президента Николаса Мадуро. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он подчеркнул, что Вашингтоне не против гумпомощи, но против того, чтобы венесуэльские власти "коррумпировано продавали" ее и "использовали как политическое оружие" помощь стране, передает РИА Новости.

"Это касается любой помощи режиму и с помощью режима", - сказал Абрамс.

Как рассказывал сайт kp.ru, 20 февраля в аэропорт Каракаса прибыла гуманитарная помощь из России. Груз состоял из лекарств и медицинского оборудования. При этом Мадуро наотрез отказался от американской гуманитарной помощи, хотя США неоднократно пытались провезти свой груз через границу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила 22 февраля, что желание Вашингтона доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу является провокацией и удобным предлогом для устранения Мадуро.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо подписал указ о ввозе гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Документ оформлен от лица главы государства и главнокомандующего страны.

ИСТОЧНИК KP.RU