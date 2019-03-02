2019-03-02T07:40:40+03:00
Политика

США не против российской гумпомощи Венесуэле, но не через Мадуро

Вашингтон обвиняет действующую в стране власть в коррупции и торговле гуманитарными продуктами
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
США против того, чтобы распределением гуманитарной помощи занималось правительство президента Венесуэлы Николаса МадуроСША против того, чтобы распределением гуманитарной помощи занималось правительство президента Венесуэлы Николаса МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия может оказывать гуманитарную помощь народу Венесуэлы, но не через правительство президента Николаса Мадуро. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он подчеркнул, что Вашингтоне не против гумпомощи, но против того, чтобы венесуэльские власти "коррумпировано продавали" ее и "использовали как политическое оружие" помощь стране, передает РИА Новости.

"Это касается любой помощи режиму и с помощью режима", - сказал Абрамс.

Как рассказывал сайт kp.ru, 20 февраля в аэропорт Каракаса прибыла гуманитарная помощь из России. Груз состоял из лекарств и медицинского оборудования. При этом Мадуро наотрез отказался от американской гуманитарной помощи, хотя США неоднократно пытались провезти свой груз через границу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила 22 февраля, что желание Вашингтона доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу является провокацией и удобным предлогом для устранения Мадуро.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо подписал указ о ввозе гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Документ оформлен от лица главы государства и главнокомандующего страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США заподозрили КНДР в попытках хищения средств через кибератаки
Овечкин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» и «Айлендерс»
Родительская суббота в 2019 году отмечается в России 2 марта
Китай выразил протест Канаде из-за начала экстрадиции финдиректора Huawei
Погода в Москве на 2 марта 2019 года: температура опустится до -6
Кандидат в президенты Украины рассказал почему Киев не смог сохранить Крым
Facebook и Instagram подали в суд на китайские компании за продажу фальшивых лайков
Небольшой самолет врезался в жилой многоэтажный дом во Флориде
США ввели визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Лукашенко пояснил свое решение не признавать Абхазию
Умерла американская актриса Кэтрин Хэлмонд
Трамп попросил Китай отменить пошлины для сельхозпродукции из США
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США
Названы причины пожара в дагестанском селе
Госдеп: США не поддерживают операцию по эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан"
Умер вор в законе Джемал Микеладзе
Верка Сердючка наотрез отказалась представлять Украину на Евровидении
Правительство Сирии направило автоколонны для эвакуации людей из лагеря беженцев "Рукбан"
Константинополь отказался обсуждать раскол церкви на Украине на всеправославном уровне
Украина получила кредит в Германии на полмиллиарда евро
Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи
Три самолета НАТО провели разведку у российских границ
Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры