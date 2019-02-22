2019-02-22T15:03:46+03:00
Политика

МИД: гумпомощь Венесуэле - удобный предлог для устранения Мадуро

Официальный представитель МИД заявила, что гумконовой США является провокацией, которая приведет к столкновениям в Боливарианской Республики
Елена Гильманова
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Желание Вашингтона доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу является провокацией и удобным предлогом для устранения Мадуро. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 22 февраля на еженедельном брифинге по актуальным вопросам внешней политики

«Планы США доставить гумконвой в Венесуэлу чреваты столкновениями. Это создаст удобный предлог для силового отстранения Мадуро от власти», - отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что намерения Соединённых Штатов пересечь границу Венесуэлы для доставки гумпомощи являются провокацией.

По словам Захаровой, Вашингтон и его союзники по НАТО уже прорабатывают вопрос передачи оппозиции в Венесуэле крупной партии вооружения и боеприпасов. Также США начали перебрасывать к Венесуэле спецназ и технику, отметила Захарова.

Накануне в пятницу, 22 февраля, лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо подписал указ о ввозе гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Документ оформлен от лица главы государства и главнокомандующего страны.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией с 21 февраля, а также о возможном закрытии границы с Колумбией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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