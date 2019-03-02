2019-03-02T09:01:30+03:00
Политика

Ким Чен Ын призвал Вьетнам к расширению сотрудничества с КНДР

Решение о нормализации отношений было принято по итогам встречи северокорейского лидера с президентом республики Нгуен Фу Чонгом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Вьетнама Нгуен Фу ЧонгомЛидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Вьетнама Нгуен Фу ЧонгомФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын высказался в пользу возобновления и расширения сотрудничества с Вьетнамом по всем направлениям. Соответствующее заявление было сделано политиком по итогам переговоров с президентом Социалистической Республики Нгуен Фу Чонгом, которые состоялись в пятницу, 1 марта, в Ханое.

"Мы должны нормализовать сотрудничество и обмены во всех областях, включая экономику, науку и технику, оборону, спорт, культуру, искусство, издательское дело и средства массовой информации, а также вывести отношения на новый уровень", — сказал Ким Чен Ын.

При этом он подчеркнул, что "непоколебимая позиция" Северной Кореи заключается в наследовании дружественных отношений с Вьетнамом из поколения в поколение, передает "Рёнхап".

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу лидер КНДР успел встретиться не только с Нгуен Фу Чонгом, но и с премьер-министром республики Нгуен Суан Фуком, а также председателем Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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