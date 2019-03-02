Ким Чен Ын призвал Вьетнам к расширению сотрудничества с КНДР

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-02T09:01:30+03:00

Решение о нормализации отношений было принято по итогам встречи северокорейского лидера с президентом республики Нгуен Фу Чонгом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын высказался в пользу возобновления и расширения сотрудничества с Вьетнамом по всем направлениям. Соответствующее заявление было сделано политиком по итогам переговоров с президентом Социалистической Республики Нгуен Фу Чонгом, которые состоялись в пятницу, 1 марта, в Ханое.

"Мы должны нормализовать сотрудничество и обмены во всех областях, включая экономику, науку и технику, оборону, спорт, культуру, искусство, издательское дело и средства массовой информации, а также вывести отношения на новый уровень", — сказал Ким Чен Ын.

При этом он подчеркнул, что "непоколебимая позиция" Северной Кореи заключается в наследовании дружественных отношений с Вьетнамом из поколения в поколение, передает "Рёнхап".

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу лидер КНДР успел встретиться не только с Нгуен Фу Чонгом, но и с премьер-министром республики Нгуен Суан Фуком, а также председателем Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694056" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын едет по Вьетнаму: Кортеж из 30 авто и двух броневиков.

ИСТОЧНИК KP.RU