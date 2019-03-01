Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-01T19:08:37+03:00

Вьетнамский президент заявил, что состоявшиеся переговоры станут фундаментом сотрудничества между Ханоем и Пхеньяном

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В пятницу, 1 марта, находящийся во Вьетнаме с официальным визитом лидер КНДР Ким Чен Ын провел переговоры с руководством страны. Он встретился с президентом страны Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган.

На переговорах стороны обсудили возможности наращивания торгово-экономических связей. Нгуен Фу Чонг выразил уверенность в том, что состоявшаяся встреча станет хорошим фундаментом сотрудничества между Ханоем и Пхеньяном.

«Вьетнам придает важное значение укреплению и развитию вьетнамско-северокорейских отношений, фундамент которых заложили президент Хо Ши Мин и основатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен», - подчеркнул Нгуен Фу Чонг.

Встреча Ким Чен Ына с вьетнамским президентом началась с осмотра выставки архивных фотографий, посвященных дружбе и сотрудничеству Вьетнама и КНДР.

В Ханое лидер Северной Кореи прибыл в среду, 27 февраля на вторую в истории встречу глав КНДР и США. Как сообщал kp.ru президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения. Также сообщалось, что в ходе официального мероприятия между двумя странами не было заключено никаких соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU