Глава комитета Госдумы по образованию о смерти Алферова: "Колоссальная потеря"

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-02T11:23:05+03:00

Вячеслав Никонов рассказал о том, что за последние годы ученый внес огромный вклад в законодательное обеспечение науки в нашей стране

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Смерть Жореса Алферова является огромной потерей не только для России, но и для всего международного научного сообщества. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя печальные новости.

Сайт kp.ru сообщал о том, что лауреат Нобелевской премии по физике скончался в ночь с пятницы, на субботу, 2 марта, не дожив до своего 89-летия всего несколько недель.

"Колоссальная потеря. Ушел один из самых выдающихся ученых, слава мировой науки, человек, который абсолютно не зря заслужил Нобелевскую премию, как и множество других. Даже тот факт, что мы сейчас с вами говорим по мобильной связи - это в значительной степени его заслуга, результат его научных достижений", - сказал депутат в эфире Радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

Никонов указал на то, что Алферов был не просто гениальным ученым, но еще и сильным политиком. Последние годы академик очень активно работал в думском комитете по образованию и науке, а также возглавлял один из экспертных советов. Кроме того, он внес большой вклад в законодательное обеспечение науки.

"Это действительно большая потеря для всей нашей страны", - подытожил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU