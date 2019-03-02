2019-03-02T11:23:05+03:00
Общество

Глава комитета Госдумы по образованию о смерти Алферова: "Колоссальная потеря"

Вячеслав Никонов рассказал о том, что за последние годы ученый внес огромный вклад в законодательное обеспечение науки в нашей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В субботу, 2 марта, умер Жорес АлфёровВ субботу, 2 марта, умер Жорес АлфёровФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Смерть Жореса Алферова является огромной потерей не только для России, но и для всего международного научного сообщества. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя печальные новости.

Сайт kp.ru сообщал о том, что лауреат Нобелевской премии по физике скончался в ночь с пятницы, на субботу, 2 марта, не дожив до своего 89-летия всего несколько недель.

"Колоссальная потеря. Ушел один из самых выдающихся ученых, слава мировой науки, человек, который абсолютно не зря заслужил Нобелевскую премию, как и множество других. Даже тот факт, что мы сейчас с вами говорим по мобильной связи - это в значительной степени его заслуга, результат его научных достижений", - сказал депутат в эфире Радио "Комсомольская правда".

Умер Жорес Алфёров.

Никонов указал на то, что Алферов был не просто гениальным ученым, но еще и сильным политиком. Последние годы академик очень активно работал в думском комитете по образованию и науке, а также возглавлял один из экспертных советов. Кроме того, он внес большой вклад в законодательное обеспечение науки.

"Это действительно большая потеря для всей нашей страны", - подытожил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жорес Алфёров: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе
Матч Реал Мадрид - Барселона: Серхио Рамос попал в заявку "Реала" на "Класико"
Украина хочет вернуть прах революционера Махно на родину
Ким Чен Ын покинул Вьетнам на своем бронепоезде
Причиной смерти Жореса Алферова стала сердечно-легочная недостаточность
SpaceX запустила беспилотный корабль Dragon-2 на МКС
Глава РАН назвал смерть Жореса Алферова "невосполнимой потерей"
В жилом доме в московском районе Марьино произошел пожар
В Твери арестовали отставного генерала, нанимавшего "мертвых душ"
Украинская певица Maruv получила премию «Прорыв года» в России
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег
Ученые впервые сняли на видео огромного паука, поедающего опоссума
Северокорейский министр вылетел на переговоры в Москву
Ким Чен Ын призвал Вьетнам к расширению сотрудничества с КНДР
Россия потратила 112 млрд рублей на создание комплекса "Ангара"
США заподозрили КНДР в попытках хищения средств через кибератаки
Овечкин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» и «Айлендерс»
Родительская суббота в 2019 году отмечается в России 2 марта
США не против российской гумпомощи Венесуэле, но не через Мадуро
Китай выразил протест Канаде из-за начала экстрадиции финдиректора Huawei