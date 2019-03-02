Глава комитета Госдумы по образованию о смерти Алферова: "Колоссальная потеря"
Смерть Жореса Алферова является огромной потерей не только для России, но и для всего международного научного сообщества. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя печальные новости.
Сайт kp.ru сообщал о том, что лауреат Нобелевской премии по физике скончался в ночь с пятницы, на субботу, 2 марта, не дожив до своего 89-летия всего несколько недель.
"Колоссальная потеря. Ушел один из самых выдающихся ученых, слава мировой науки, человек, который абсолютно не зря заслужил Нобелевскую премию, как и множество других. Даже тот факт, что мы сейчас с вами говорим по мобильной связи - это в значительной степени его заслуга, результат его научных достижений", - сказал депутат в эфире Радио "Комсомольская правда".
Умер Жорес Алфёров.
Никонов указал на то, что Алферов был не просто гениальным ученым, но еще и сильным политиком. Последние годы академик очень активно работал в думском комитете по образованию и науке, а также возглавлял один из экспертных советов. Кроме того, он внес большой вклад в законодательное обеспечение науки.
"Это действительно большая потеря для всей нашей страны", - подытожил парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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