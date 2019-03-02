2019-03-02T12:45:25+03:00
Политика

Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе

Повышение зарплаты украинским военным запланировано с 1 апреля
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Порошенко также добавил, что военным на второй линии денежное обеспечение должно быть доведено до 5 тысяч 500 гривенПорошенко также добавил, что военным на второй линии денежное обеспечение должно быть доведено до 5 тысяч 500 гривенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинским силовикам, воюющим в зоне АТО, будет повышено денежное обеспечение. Как сообщил президент Украины Петр Порошенко повышение военнослужащим, которые находятся на первой линии, составит почти 75 долларов, на второй – 37 долларов.

«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тысячи гривен [75 долларов]. Минимальная доплата должна составлять 12 тысяч гривен [445 долларов] для каждого военнослужащего», - приводит его слова пресс-служба.

Порошенко также добавил, что военным на второй линии денежное обеспечение должно быть доведено до 5 тысяч 500 гривен [203 долларов]. Кроме того, он подчеркнул о необходимости обеспечить повышение зарплаты украинским морякам, которые несут службу на азовском побережье, аналогичную бойцам первой линии.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, наибольшей популярности среди украинцев пользуется кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский. Дальше идет экс-премьер страны Юлия Тимошенко, и лишь на третьем месте разместился Порошенко. Экс-президент Украины Николай Азаров высказывал мнение, что Порошенко не сможет победить на выборах честно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Думу внесен законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей
Россия готова противостоять военной стратегии США "Троянский конь"
Неизвестный угнал у безработной москвички Mercedes за 5,5 млн рублей
Глава Генштаба рассказал, к какой войне готовятся соперники России
Мужчина зарезал жену и ребенка на северо-востоке Москвы
Матч Реал Мадрид - Барселона: Серхио Рамос попал в заявку "Реала" на "Класико"
Украина хочет вернуть прах революционера Махно на родину
Ким Чен Ын покинул Вьетнам на своем бронепоезде
Причиной смерти Жореса Алферова стала сердечно-легочная недостаточность
SpaceX запустила беспилотный корабль Dragon-2 на МКС
Глава РАН назвал смерть Жореса Алферова "невосполнимой потерей"
Глава комитета Госдумы по образованию о смерти Алферова: "Колоссальная потеря"
В жилом доме в московском районе Марьино произошел пожар
В Твери арестовали отставного генерала, нанимавшего "мертвых душ"
Украинская певица Maruv получила премию «Прорыв года» в России
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег
Ученые впервые сняли на видео огромного паука, поедающего опоссума
Северокорейский министр вылетел на переговоры в Москву
Ким Чен Ын призвал Вьетнам к расширению сотрудничества с КНДР
Россия потратила 112 млрд рублей на создание комплекса "Ангара"
США заподозрили КНДР в попытках хищения средств через кибератаки
Овечкин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» и «Айлендерс»
Родительская суббота в 2019 году отмечается в России 2 марта
США не против российской гумпомощи Венесуэле, но не через Мадуро
Китай выразил протест Канаде из-за начала экстрадиции финдиректора Huawei