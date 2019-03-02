Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-02T12:45:25+03:00

Порошенко также добавил, что военным на второй линии денежное обеспечение должно быть доведено до 5 тысяч 500 гривен Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Украинским силовикам, воюющим в зоне АТО, будет повышено денежное обеспечение. Как сообщил президент Украины Петр Порошенко повышение военнослужащим, которые находятся на первой линии, составит почти 75 долларов, на второй – 37 долларов.

«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тысячи гривен [75 долларов]. Минимальная доплата должна составлять 12 тысяч гривен [445 долларов] для каждого военнослужащего», - приводит его слова пресс-служба.

Порошенко также добавил, что военным на второй линии денежное обеспечение должно быть доведено до 5 тысяч 500 гривен [203 долларов]. Кроме того, он подчеркнул о необходимости обеспечить повышение зарплаты украинским морякам, которые несут службу на азовском побережье, аналогичную бойцам первой линии.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, наибольшей популярности среди украинцев пользуется кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский. Дальше идет экс-премьер страны Юлия Тимошенко, и лишь на третьем месте разместился Порошенко. Экс-президент Украины Николай Азаров высказывал мнение, что Порошенко не сможет победить на выборах честно.

ИСТОЧНИК KP.RU