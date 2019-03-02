Илон Маск опубликовал кадры из кабины новейшего корабля Dragon-2

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-02T15:24:22+03:00

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Основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск опубликовал прямую трансляцию запуска новейшего космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) к Международной космической станции (МКС), который проводился с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида, в субботу, 2 марта, в 10:49 мск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694991" frameborder="0"></iframe> SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

Также изобретатель поделился со своими подписчиками в Twitter кадрами из кабины Crew Dragon. На этой записи можно увидеть, как в кресле для экипажа сидит манекен Рипли, названный так в честь героини фильма «Чужие». Также на видео запечатлено, как в кабине парит шарик-Земля, служащий индикатором невесомости. «Земля плавно плавает в невесомости», - говорится в подписи к видео.

Илон Маск опубликовал кадры из кабины космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon-2, на борту которого находится около 200 килограммов груза. Как отмечалось, стыковка космического аппарата с орбитальной станцией запланирована на воскресенье, 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU