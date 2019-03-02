Илон Маск опубликовал кадры из кабины новейшего корабля Dragon-2
Основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск опубликовал прямую трансляцию запуска новейшего космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) к Международной космической станции (МКС), который проводился с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида, в субботу, 2 марта, в 10:49 мск.
SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.
Также изобретатель поделился со своими подписчиками в Twitter кадрами из кабины Crew Dragon. На этой записи можно увидеть, как в кресле для экипажа сидит манекен Рипли, названный так в честь героини фильма «Чужие». Также на видео запечатлено, как в кабине парит шарик-Земля, служащий индикатором невесомости. «Земля плавно плавает в невесомости», - говорится в подписи к видео.
Илон Маск опубликовал кадры из кабины космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon).
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon-2, на борту которого находится около 200 килограммов груза. Как отмечалось, стыковка космического аппарата с орбитальной станцией запланирована на воскресенье, 3 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU