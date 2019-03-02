2019-03-02T11:56:59+03:00
Наука

SpaceX запустила беспилотный корабль Dragon-2 на МКС

Стыковка космического аппарата с орбитальной станцией запланирована на воскресенье, 3 марта [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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SpaceX запустила Dragon-2 в рамках первого тестового полёта на МКСSpaceX запустила Dragon-2 в рамках первого тестового полёта на МКСФото: REUTERS
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Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX провела первый запуск новейшего космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме. Аппарат был отправлен в сторону Международной космической станции в субботу, 2 марта. Запуск проводился с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида.

В 02:49 по местному времени (10:49 мск) ракета-носитель Falcon-9 с кораблём Dragon-2 вышла на старт. На ее борту находится около 200 кг груза и манекен в скафандре. Ожидается, что стыковка аппарата с орбитальной станции пройдет в воскресенье в 03:30 утра по времени восточного побережья США (11:30 мск).

SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

В случае возникновения неполадок будут включены маневровые двигатели SuperDraco, которые уведут корабль от ракеты-носителя. Трансляцию запуска можно было посмотреть на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства.

"КП" писала о том, что буквально днем ранее NASA и "Роскосмос" согласовали протокол стыковки американского корабля с МКС. Было решено, что в случае частичного отказа программного обеспечения Crew Dragon процесс присоединения аппарата к станции будет полностью прекращен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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