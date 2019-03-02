В Москве автомобиль протаранил автобусную остановку

СЕГОДНЯ 22:56 2019-03-02T22:56:32+03:00

По предварительным данным, в результате ДТП на Люблинской улице пострадали два человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В субботу, 2 марта, появилась информация о том, что автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве. По некоторым данным, инцидент произошел на Люблинской улице на юго-востоке столицы.

Как уточнили в ГИБДД, машина марки BMW столкнулась с другой легковушкой. При этом удар был такой силы, что иномарку отбросило на остановку общественного транспорта. «После столкновения двух транспортных средств легковой автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице», - сказал источник РИА Новости.

Также собеседник агентства уточнил, что в результате аварии травмы получили два человека. Причем оба пострадавших в момент ДТП находились в автомобилях: на остановке же людей не было.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Кстати, это далеко не первый подобный случай в Москве. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре 2017 года на северо-западе столицы в остановку общественного транспорта врезался автобус. Тогда пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU