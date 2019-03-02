2019-03-03T00:31:26+03:00
Происшествия

Самолет Uzbekistan Airways в аэропорту «Пулково» выкатился за пределы ВПП

В результате инцидента никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Uzbekistan Airways. Фото: СК РоссииИнцидент произошел с самолетом авиакомпании Uzbekistan Airways. Фото: СК России
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В субботу, 2 марта, в петербургском аэропорту «Пулково» произошло ЧП: прибывший из Ташкента самолет авиакомпании Uzbekistan Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в экстренных службах Санкт-Петербурга.

К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал. Отмечается, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при рулении из-за погодных условий в Северной столице.

На место происшествия оперативно прибыли службы аэропорта, людей сняли с борта и на автобусах доставили в терминал. Самолет отбуксируют на место стоянки.

Аэропорт «Пулково» после инцидента работает в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются со второй полосы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля пассажирский самолет выкатился с места стоянки на незаасфальтированный грунт в подмосковном аэропорту «Домодедово». Специалисты оперативно вернули борт обратно, тогда тоже никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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