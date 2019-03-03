СМИ сообщили о задержании экс-министра финансов ДНР в Ростове

СЕГОДНЯ 03:07 2019-03-03T03:41:14+03:00

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Информационный портал DonDay во вторник, 2 марта, сообщил, что российские правоохранители в Ростове-на-Дону задержали бывшего министра финансов и сборов Донецкой народной республики – Александра Тимофеева по прозвищу «Ташкент». Издание объявило, якобы его уже даже доставили в Москву для проведения следственных действий.

Однако информацию о задержании опроверг экс-советник главы ДНР Александр Казаков. Он опубликовал на своей странице ВКонтакте совместную фотографию с «арестованным» Александром Тимофеевым, сделанную вечером 2 марта в одном из кафе на Новом Арбате в Москве.

«2 марта 2019. 19.00. Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьём я кофе, он — чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и… ржём. Ребята, не надоело?» - так подписал снимок Казаков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев 31 августа прошлого года был ранен при взрыве в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.

Видео взрыва, при котором погиб Александр Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU