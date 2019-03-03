2019-03-03T07:55:44+03:00
В мире

Украине пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

Также страна может оказаться без финансовой помощи от Международного валютного фонда
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Украине пригрозили отменой безвизового режима с ЕвросоюзомУкраине пригрозили отменой безвизового режима с ЕвросоюзомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине отменой безвизового режима с ЕС и финансовой помощи от Международного валютного фонда. В организации отметили, что такие меры будут предприняты, если в стране не будет восстановлена законодательная норма об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

- Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено, - заявили в Transparency International.

В заявлении также указано, что действия властей Украины ослабляют борьбу с коррупцией в стране и направлены на закрытие 65 антикоррупционых дел, сообщает "РИА-Новости".

- Благодаря решению украинского суда, украинские чиновники смогут легализовать все свои доходы, полученные незаконным путем, не боясь быть привлеченными к суду, - отметили в организации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!". При этом мужчину, поднявшего данную тему, президент назвал "провокатором" и посоветовал ему сходить в церковь. Скандальный инцидент произошел в городе Черкассы, куда глава государства прибыл в рамках тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии так называемой "новой" православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии
В Эстонии пройдут парламентские выборы
Валерия отреагировала на критику интернет-пользователей из-за ее заявления про Зеленского
США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта
В столице Черногории прошел массовый митинг протеста
В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек
Трамп убежден в своей победе на следующих президентских выборах
США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения
Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму
Трамп обвинил спецпрокурора по «делу России» в предвзятости
СМИ сообщили о задержании экс-министра финансов ДНР в Ростове
В ходе протестов в Алжире пострадали 183 человека
Трамп: КНДР ждет блестящее экономическое будущее, если она избавится от ядерного оружия
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены 45 рейсов
Прокуратура проводит проверку в «Пулково» после выезда самолета за пределы ВПП
В финале «Евровидения-2019» выступит менталист Сушард
Итог матча Реал Мадрид - Барселона: каталонцы победили в Мадриде 1:0, обыграв "Реал" третий раз в сезоне
Тимошенко пообещала вернуть украинцам все их вклады в Сбербанке СССР
Самолет Uzbekistan Airways в аэропорту «Пулково» выкатился за пределы ВПП
Могерини предостерегла власти Венесуэлы от ареста Гуаидо
Умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк
В Москве автомобиль протаранил автобусную остановку
Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Матч Реал Мадрид - Барселона: Бэйл и Рамос начнут "Класико" с первых минут в составе хозяев
Матч Реал Мадрид - Барселона: тер Штеген появится в воротах каталонцев, а Месси в атаке
Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА
В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора
Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле