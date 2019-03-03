Украине пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-03T07:55:44+03:00

Также страна может оказаться без финансовой помощи от Международного валютного фонда

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Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине отменой безвизового режима с ЕС и финансовой помощи от Международного валютного фонда. В организации отметили, что такие меры будут предприняты, если в стране не будет восстановлена законодательная норма об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

- Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено, - заявили в Transparency International.

В заявлении также указано, что действия властей Украины ослабляют борьбу с коррупцией в стране и направлены на закрытие 65 антикоррупционых дел, сообщает "РИА-Новости".

- Благодаря решению украинского суда, украинские чиновники смогут легализовать все свои доходы, полученные незаконным путем, не боясь быть привлеченными к суду, - отметили в организации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!". При этом мужчину, поднявшего данную тему, президент назвал "провокатором" и посоветовал ему сходить в церковь. Скандальный инцидент произошел в городе Черкассы, куда глава государства прибыл в рамках тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии так называемой "новой" православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU