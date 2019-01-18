Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!"

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-18T18:58:43+03:00

При этом мужчину, поднявшего данную тему, президент назвал "провокатором" и посоветовал ему сходить в церковь [видео]

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Президент Украины Петр Порошенко открыто проигнорировал вопрос о том, когда же власти начнут бороться с коррупцией в стране и вместе ответа выкрикнул в толпу лозунг "Слава Украине!".

Инцидент произошел в городе Черкассы, куда глава государства прибыл в рамках тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии так называемой "новой" православной церкви. Резонансный ролик записал и опубликовал у себя на странице в Facebook общественный деятель Олег Лысак.

"Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?" — обратился мужчина с вопросом к украинскому лидеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687068" frameborder="0"></iframe> Порошенко проигнорировал вопрос о коррупции и прокричал «Слава Украине!».

Сначала Порошенко проигнорировал его, а после посоветовал сходить в церковь и поставить свечку. Однако Лысака такой ответ не устроил, и он спросил у президента, когда можно попасть к нему на прием, чтобы обсудить проблему коррупции. Вопросы мужчины политика явно не устраивали, и он решил наброситься на того с обвинениями.

Так, Порошенко указал на "незнание" Лысаком украинского языка и назвал его "москальским провокатором", а чтобы закрепить эффект, обратился за поддержкой к толпе своих сторонников.

"Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат наше "Слава Украине!" — воскликнул Порошенко, а вокруг послышалось громкое "Героям слава!".

После этого глава государства вновь обратился к Лысаку, заявив, что это и является ответом на его вопрос.

Стоит отметить, что уже в конце марта 2019 года на Украине состоятся очередные выборы президента Украины. По подсчетам экспертов, Петр Порошенко, скорее всего, не сможет удержаться на посту.

Сайт kp.ru писал о том, что одним из главных кандидатов на победу считается экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.