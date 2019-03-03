2019-03-03T08:14:15+03:00
Общество

Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии

Ранее один из героев скандального фильма о "короле поп-музыке" дал интервью радиостанции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилииРадио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилииФото: REUTERS
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Песни "короля поп-музыки" Майкла Джексона покинули эфир радиостанции BBC Radio 2 перед выходом скандального документального фильма "Покидая Нетландию", в котором двое мужчин рассказывают, как знаменитый музыкант якобы насиловал их в детстве.

Решение об "удалении" песен Джексона из эфира радиостанции руководство приняло на прошлой неделе. Один из героев сомнительной киноленты, Уэйд Робсон, в конце февраля давал интервью BBC.

Британский Channel 4 продемонстрирует скандальный фильм о Майкле Джексоне 6 и 7 марта. Американская сеть HBO выпустит ее чуть раньше - 3 и 4 марта, сообщает издание газета The Sunday Times.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO. Родные певца обвинили компанию в нарушении условия контракта, запрещающего порочить честь покойного.

Майкл Джексон: главные хиты «короля поп-музыки».Ровно 59 лет назад, 29 августа 1958-го, родился Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми». В день рождения музыкальной Легенды вспоминаем его главные хиты

ИСТОЧНИК KP.RU

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