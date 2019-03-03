Во Львове снесли Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы войны

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-03T12:52:15+03:00

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Минувшей ночью во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы, который был установлен в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Предыдущие две попытки снести стелу были неудачные. В ближайшие дни рабочие будут разбивать бетонную конструкцию, - отметили в украинском агентстве УНН.

Заместитель главы Львова Андрей Москаленко подчеркнул, что рассматривается вариант отправить части памятника как экспонаты в местный "музей террора".

К слову, рабочую группу по демонтажу Монумента Славы городские власти создали еще два года назад. Позже выяснилось, что согласно закону "о декоммунизации" этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит срочному уничтожению. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция монумента находится в аварийном состоянии и ее необходимо демонтировать, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года власти Варшавы начали снос памятника Благодарности Красной армии. Он был установлен в память о красноармейцах, погибших в боях с нацистами в сентябре 1944 года. Однако в 2017 году в Польше вступил в силу закон, который предусматривает снос советских памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU