Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-03T13:44:42+03:00

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Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал о самых распространенных психических расстройствах среди жителей России.

Он отметил, что на первом месте оказались расстройства непсихотического характера. В 2017 году они были диагностированы более чем у двух миллионов россиян. К этой категории относятся состояния, которые возникают вследствие поражения головного мозга, неврозы.

- Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации, - отметил Борис Казаковцев в интервью RT.

Он также подчеркнул, что состояние пациентов, которые больны расстройствами непсихотического характера, во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство.

На второй строчке печального рейтинга оказались психозы и слабоумие (чуть более миллиона пациентов в России), на третьей - умственная отсталость (862 тысячи больных).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года Минздрав перечислил главные факторы риска развития болезней у россиян. На развитие заболеваний у россиян основное влияние оказывают три главных фактора - неправильное питание, нехватка физической активности и курение. В 2018 году 52% граждан после диспансеризации отнесли к третьей группе здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU