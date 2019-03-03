Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление из России

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-03T18:21:54+03:00

Одна из читательниц американского бизнесмена в Twitter поздравила его с успешной стыковкой корабля Dragon-2 с МКС [видео]

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Основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на твит из России.

Так, одна из читательниц американского бизнесмена в Twitter, усомнившись в том, что «Роскосмос» поздравит SpaceX с успешной стыковкой космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) с МКС, решила сама поздравить изобретателя от имени всех россиян. В ответ же миллиардер написал: «Спасибо за добрые слова!»

Ответ Илона Маска

Между тем к тому времени, как читательница из России опубликовала свое поздравление, «Роскосмос» уже поздравил NASA в своем Twitter. «"Роскосмос" поздравляет NASA с успешной стыковкой нового корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной», - говорилось в твите госкорпорации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 3 марта, стало известно, что новейший американский космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695135" frameborder="0"></iframe> Видео старта корабля Crew Dragon к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU