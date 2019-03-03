Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление из России
Основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на твит из России.
Так, одна из читательниц американского бизнесмена в Twitter, усомнившись в том, что «Роскосмос» поздравит SpaceX с успешной стыковкой космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) с МКС, решила сама поздравить изобретателя от имени всех россиян. В ответ же миллиардер написал: «Спасибо за добрые слова!»
Ответ Илона Маска
Между тем к тому времени, как читательница из России опубликовала свое поздравление, «Роскосмос» уже поздравил NASA в своем Twitter. «"Роскосмос" поздравляет NASA с успешной стыковкой нового корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной», - говорилось в твите госкорпорации.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 3 марта, стало известно, что новейший американский космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.
Видео старта корабля Crew Dragon к МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU