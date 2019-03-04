Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом

СЕГОДНЯ 00:29 2019-03-04T00:29:01+03:00

И также объяснила в интервью "Комсомольской правде", почему не будет её продолжать [эксклюзив kp.ru, видео]

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в большом интервью «КП» (отрывки из которого транслировались на Радио «Комсомольская правда») рассказала о причинах своей полемики с главой «Роснано» и архитектором либеральных реформ 1990-х годов Анатолием Чубайсом:

— Когда я выступаю на брифингах, то озвучиваю не свою личную точку зрения, не занимаюсь публицистикой. Я озвучиваю официальную позицию в том числе и страны. Но при этом у меня есть еще и моя гражданская позиция, как у любого нормального человека и гражданина своей страны, которая называется Россия. И я считаю это великим достижением, когда люди могут выражать свою точку зрения и делать это открыто.

Также в разговоре с «КП» дипломат отвергла домыслы, что это могла быть попытка «заработать политические очки»:

— Я не политик, я чиновник. Но при этом еще и человек. Я говорю о том, через что прошла я лично сама и моя семья. И через что прошли наши близкие люди. Я видела такое количество боли, трагедий, сломанных судеб, нереализованных жизней (во время «либеральных реформ» в 1990-е годы – ред.), что не сказать я не могла, — отметила Захарова.

Также спикер МИД РФ подчеркнула, что не собирается продолжать эту полемику: «Я, честно говоря, по-моему, все сказала, что хотела сказать».

Напомним, в конце января Захарова на фейсбуке прокомментировала высказывание Чубайса относительно реальных причин бедности в России, что вызвало широчайшую публичную полемику с сотнями комментариев только на портале КП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694914" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

ИСТОЧНИК KP.RU