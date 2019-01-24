Захарова ответила Чубайсу, предложившего «продвинуть» Бузову в МИД

Главная медиа-шумиха января и не думает утихать. Руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, потерпев поражение в полемике с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, продолжает препираться с ней в крупнейших СМИ (правда, заочно).

— Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня! (…) Ее нужно продвигать дальше. (…). Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей. (…) Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть, — сказал 63-летний политик в эфире радиостанции «Бизнес-FM».

В свою очередь спикер российского дипломатического ведомства удивилась тому, что Анатолий Чубайс смотрит подобные реалити-шоу.

«Я и не знала, что он “Дом-2” смотрит», - парировала Захарова в эфире НСН.

Напомним предысторию полемики — чтобы пояснить, почему же сетевая общественность посчитала проигравшим в ней именно Чубайса.

Акт 1. Чубайс — в сетевом блоге: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно».

Акт 2. Захарова — Чубайсу: «Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».

Акт 3. Чубайс — Захаровой. «Я уже более двадцати лет назад ушёл из Правительства и госслужащим не являюсь. Когда мы начинали, в 1991 году […], средняя зарплата была около $12, рубль — неконвертируемым, предпринимательство — преступлением, годовое падение экономики — 10-12%, реальная инфляция — свыше 100% а магазины — пустыми». (…) Тем не менее, когда вы [Мария Захарова] начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью».

Акт 4. Захарова — Чубайсу. «Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «почему в богатой стране люди живут бедно»? (…) Я «начала свою работу» осенью 1998 года [Захарова имеет в виду начало своей госслужбы в МИДе] и все описанные Вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии: «Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России».

Акт 5. Чубайс — Захаровой. «Уважаемая Мария Владимировна! Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату — 15 лет назад (то есть 2003 год — год начала вашей работы чиновником) на 1998 — год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили!»

Акт 6. Политик Евгений Ройзман — Захаровой: «Не с тем полезла в полемику. Во-первых, у Чубайса тапочки умнее, чем Захарова, а во-вторых, он, в отличие от неё, понимает, о чем говорит».

Акт 7. Захарова — Чубайсу: «Только что Анатолий Борисович написал, что я подтасовываю даты, что пришла «на работу чиновником» не 1998 году, а 2003 году, что он сдаётся заранее...

Анатолий Борисович, не знаю, что у Вас там происходит, но я начала «работу чиновником» в 1998 году, то есть не 15, как Вы написали, а 20 лет назад. В 2003 году я «работу чиновником» не начинала — Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я «подменяю даты». Летом 1998 года я сдала госэкзамены в МГИМО, в августе грянул кризис, а 21 сентября я поступила на работу в МИД, став «чиновником». (…) Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела».

Акт 8. Депутат госдумы Наталья Поклонская — Захаровой и Чубайсу: «Мужественно-брутальный» ответ председателя правления ОАО «Роснано» А.Б. Чубайса на комментарий Марии Захаровой, конечно же, пролил свет на неудачное вложение им ваучера. Анатолий Борисович был одним из самых высокооплачиваемых литературных деятелей времён девяностых. Кроме того, коробки из-под оргтехники известные продюсеры носили, скорее всего, не мимо его кабинета (…). Помня искромётную деятельность Анатолия Борисовича, наши родители до сих пор делают запасы муки, гречки и сахара».

(Пояснение «КП»: имеется в виду скандал в разгар избирательной кампании-1996 с задержанием двух членов предвыборного штаба Бориса Ельцина на выходе из Белого дома с коробкой из-под ксерокса, где находилось свыше $500 тыс. наличными; возглавлял штаб Ельцина тогда Чубайс.)

Со своей стороны, «Комсомолка» внимательно следит за развитием полемики и будет рада предоставить свою площадку для диалога, если участники спора всё-таки захотят встретиться лицом к лицу.

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