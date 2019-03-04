Госдепартамент объявил, что 4 марта США объединят генконсульство в Иерусалиме с посольством

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-04T05:11:53+03:00

Госдепартамент США объединит обслуживающее палестинцев генеральное консульство в Иерусалиме с новым посольством в Израиле Фото: REUTERS

Представитель госдепа подчеркнул, что это решение не означает смену внешнеполитического курса Вашингтона

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В понедельник, 4 марта, Соединенные Штаты объединят свое генеральное консульство в Иерусалиме, которое обслуживает палестинцев, с новым американским посольством в Израиле в одну дипломатическую миссию.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино, отметив, что такое решение не означает изменения политики Вашингтона по Иерусалиму, Западному берегу реки Иордан или сектору Газа.

Он подчеркнул, что, как говорил президент страны Дональд Трамп, «Соединенные Штаты и дальше не будут занимать позиции по вопросу об окончательном статусе, в том числе и по вопросу разграничительных линий и границ», передает ТАСС.

О планах Вашингтона объединить два дипломатических ведомства в Иерусалиме в октябре 2018 года заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он уточнил, что в перенесенном из Тель-Авива американском посольстве в Израиле будет создан новый отдел по палестинским вопросам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце 2017 года Трамп объявил, что «настало признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести американское посольство в город, восточную часть которого считают своим палестинцы. Посольство США в Иерусалиме открылось 14 мая прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU