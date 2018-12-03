2018-12-03T07:31:41+03:00
Происшествия

Из-за торнадо в США погиб один человек, более 20 пострадали

Стихия повредила не менее 100 домов в штате Иллинойс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Торнадо в США - явление нередкоеТорнадо в США - явление нередкоеФото: REUTERS
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Из-за торнадо в американском штате Иллинойс пострадал 21 человек, повреждения получили не менее 100 домов, сообщает агентство Associated Press.

Самый сильный удар стихии, по данным местных властей, пришелся на город Тейлорвилл с населением около 11 тысяч человек. В этом городе, расположенном в центральной части штата, зафиксированы наиболее серьезные разрушения: ветер сорвал крыши зданий, повалил деревья и повредил линии электропередачи.

Отмечается, что городские власти продолжают оценивать нанесенный ущерб, а сотрудники городских экстренных служб – ликвидировать последствия торнадо.

Кроме того, известно об одном погибшем в соседнем с Иллинойсом штате Миссури.

К слову, несколько дней назад сайт kp.ru писал, что жители южных провинций Италии стали свидетелями редкого природного явления — двойного торнадо. Одному из очевидцев удалось снять приближение двух гигантских вихрей на видео, запись он опубликовал на своей страничке в соцсети.

А летом прошлого года торнадо, обрушившийся на штат Небраска, повредил два так называемых «самолета судного дня» – E4-B Boeing 747s.

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