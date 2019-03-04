«Роскосмос» уволит сотрудника за слова о «скотобазе»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-04T15:28:53+03:00

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В понедельник, 4 марта, в «Роскосмосе» приняли решение относительно сотрудника, который ранее назвал жителей хрущевок «скотобазой». Так, комиссия по этике рекомендовала уволить чиновника.

Как отмечается на сайт госкорпорации, такое поведение на публике «не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли». Также «Роскосмос» принес извинения всем, кого оскорбили слова о «скотобазе».

«Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», - говорится в сообщении корпорации космической деятельности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее крупный чиновник из «Роскосмоса» Станислав Жарков поспорил с блогерами в соцсетях о московской реновации. Причем в какой-то момент он перешел к оскорблениям и назвал жителей хрущевок «скотобазой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695283" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев про - Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой».Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU