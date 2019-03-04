ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей
Европейский Союз принял решение расширить ограничительные меры в отношении властей Сирийской Республики, добавив в черный список семь должностных лиц сирийского правительства. Соответствующие решение Совета Евросоюза было опубликовано в понедельник, 4 марта, в официальном журнале ЕС.
«С учетом серьезности ситуации в Сирии и в связи с недавними назначениями министров и изменениями в губернаторском составе, семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или органов, подпадающих под ограничительные меры», - говорится в документе
В мае прошлого года Евросоюз продлил санкции в отношении сирийских властей и их сторонников еще на год - до 1 июня 2019 года. Такое решение в руководстве ЕС объяснили «продолжающимися репрессиями против гражданского населения».
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сначала организация распространила сообщение о том, что включат в список четырех человек, якобы причастных к мнимой химической атаке, а после назвала публикацию ошибкой и удалила ее. Однако уже через несколько дней заявление вновь появилось на сайте Евосоюза.
ИСТОЧНИК KP.RU