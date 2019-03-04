2019-03-04T17:33:58+03:00
В мире

ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей

В черный список организация включила еще семь представителей правительства САР
Елена Гильманова
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ЕС расширил санкции в отношении сирийский властейЕС расширил санкции в отношении сирийский властейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский Союз принял решение расширить ограничительные меры в отношении властей Сирийской Республики, добавив в черный список семь должностных лиц сирийского правительства. Соответствующие решение Совета Евросоюза было опубликовано в понедельник, 4 марта, в официальном журнале ЕС.

«С учетом серьезности ситуации в Сирии и в связи с недавними назначениями министров и изменениями в губернаторском составе, семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или органов, подпадающих под ограничительные меры», - говорится в документе

В мае прошлого года Евросоюз продлил санкции в отношении сирийских властей и их сторонников еще на год - до 1 июня 2019 года. Такое решение в руководстве ЕС объяснили «продолжающимися репрессиями против гражданского населения».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сначала организация распространила сообщение о том, что включат в список четырех человек, якобы причастных к мнимой химической атаке, а после назвала публикацию ошибкой и удалила ее. Однако уже через несколько дней заявление вновь появилось на сайте Евосоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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