Медведев выразил надежду на неплохой результат своего визита в Софию

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-04T17:56:14+03:00

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В понедельник, 4 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в настоящее время находится с официальным визитом в Болгарии, провел встречу со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым. В частности, в ходе переговоров председатель российского правительства поблагодарил своего собеседника за приглашение посетить Софию для обсуждения актуальных двусторонних вопросов.

Также премьер выразил надежду на результативный характер своего визита. «На улице такая прекрасная погода, это точно символ хороших отношений. Надеюсь, она нам позволит достичь неплохих результатов», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что Москве и Софии «есть к чему стремиться». «За последние годы какие-то цифры экономического сотрудничества стали лучше, а какие-то, к сожалению, стали хуже, особенно если брать итоги прошлого года», - приводит слова российского премьера ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в преддверии своего визита в Болгарию председатель правительства РФ ответил на вопросы корреспондента газеты «Труд» Петьо Блыскова. В частности, тогда он поделился своим мнением о предстоящих президентских выборах на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU