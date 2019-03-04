2019-03-04T01:02:58+03:00
Политика

Медведев: «На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания»

Премьер-министр России усомнился в легитимности предстоящих выборов президента соседней страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сомневается, что предстоящие президентские выборы на Украине пройдут честно, но Москва готова к диалогу с новым руководством соседней страны, если оно будет в нем заинтересовано. Правда, как отмечает глава российского правительства, пока непонятно, с кем в Киеве можно разговаривать.

«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», - сказал Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» накануне визита в Софию.

При этом он подчеркнул, что «в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев». Однако, по словам премьера, «важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций», потому что «недавние события заставляют подозревать худшее».

«Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», - пояснил Дмитрий Медведев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта, ЦИК зарегистрировал 44 кандидата в президенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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