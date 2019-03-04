2019-03-04T18:35:18+03:00
Политика

Косачев прокомментировал решение о приостановке участия России в ДРСМД

Сенатор обратил внимание на то, что речь идет не о разрыве соглашения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 4 марта, в Совете Федерации (СФ) прокомментировали приостановление Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев обратил внимание на то, что речь идет не о разрыве соглашения. По его словам, РФ не опускает руки и надеется на возобновление действия ДРСМД.

«Ключевым является то, что это приостановка выполнения наших обязательств по ДРСМД, а не его разрыв. Россия не опускает руки и надеется на здравый смысл у наших визави на Западе», - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Также политик выразил уверенность в том, что Москва не будет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, однако если ее «вынудят» - «будет отвечать».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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