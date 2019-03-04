Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-04T18:50:59+03:00

Церемония подписания документов прошла в Софии в присутствии глав правительств России и Болгарии Дмитрия Медведева и Бойко Борисова Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 марта, Россия и Болгария заключили ряд двусторонних соглашений, в том числе в сферах социального обеспечения и туризма. Церемония подписания документов прошла в Софии в присутствии глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Бойко Борисова.

В частности, глава Минтруда РФ Максим Топилин и его болгарский коллега Бисер Петков подписали протокол о внесении изменений в договор о социальном обеспечении от 2009 года. А министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин и болгарский министр туризма Николина Ангелкова поставили подписи под программой совместных действий в области туризма на 2019-2021 годы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Болгарию и уже провел переговоры с главой правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU