Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма
В понедельник, 4 марта, Россия и Болгария заключили ряд двусторонних соглашений, в том числе в сферах социального обеспечения и туризма. Церемония подписания документов прошла в Софии в присутствии глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Бойко Борисова.
В частности, глава Минтруда РФ Максим Топилин и его болгарский коллега Бисер Петков подписали протокол о внесении изменений в договор о социальном обеспечении от 2009 года. А министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин и болгарский министр туризма Николина Ангелкова поставили подписи под программой совместных действий в области туризма на 2019-2021 годы, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Болгарию и уже провел переговоры с главой правительства республики.
ИСТОЧНИК KP.RU