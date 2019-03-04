2019-03-04T18:50:59+03:00
Политика

Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма

Документы подписали в ходе визита в республику премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
Дарья ИВАШКИНА
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Церемония подписания документов прошла в Софии в присутствии глав правительств России и Болгарии Дмитрия Медведева и Бойко БорисоваЦеремония подписания документов прошла в Софии в присутствии глав правительств России и Болгарии Дмитрия Медведева и Бойко БорисоваФото: REUTERS
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В понедельник, 4 марта, Россия и Болгария заключили ряд двусторонних соглашений, в том числе в сферах социального обеспечения и туризма. Церемония подписания документов прошла в Софии в присутствии глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Бойко Борисова.

В частности, глава Минтруда РФ Максим Топилин и его болгарский коллега Бисер Петков подписали протокол о внесении изменений в договор о социальном обеспечении от 2009 года. А министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин и болгарский министр туризма Николина Ангелкова поставили подписи под программой совместных действий в области туризма на 2019-2021 годы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Болгарию и уже провел переговоры с главой правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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