2019-03-04T21:31:31+03:00
Общество

Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»

О том, что умер актер Люк Перри, сообщил его представитель
Дарья ИВАШКИНА
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Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 4 марта, появилась информация о том, что умер актер Люк Перри. Как стало известно, звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» скончался в больнице Святого Иосифа, расположенной в американском городе Бербанк (штат Калифорния). Артисту было 52 года.

Печальную новость сообщил представитель актера, сообщает портал TMZ.

Стоит отметить, что Люк Перри попал в больницу в конце февраля. Тогда его госпитализировали с обширным инстультом. Кстати, по некоторым данным, актер перенес инсульт после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске сериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Умер Люк Перри — звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».

СПРАВКА «КП»

Люк Перри родился 11 октября 1966 года в Мэнсфилде (штат Огайо). Известность получил благодаря роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». А в последние годы своей жизни актер снимался в сериале «Ривердэйл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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