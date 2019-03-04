Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»

СЕГОДНЯ 21:29 2019-03-04T21:31:31+03:00

О том, что умер актер Люк Перри, сообщил его представитель

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В понедельник, 4 марта, появилась информация о том, что умер актер Люк Перри. Как стало известно, звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» скончался в больнице Святого Иосифа, расположенной в американском городе Бербанк (штат Калифорния). Артисту было 52 года.

Печальную новость сообщил представитель актера, сообщает портал TMZ.

Стоит отметить, что Люк Перри попал в больницу в конце февраля. Тогда его госпитализировали с обширным инстультом. Кстати, по некоторым данным, актер перенес инсульт после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске сериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695371" frameborder="0"></iframe> Умер Люк Перри — звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».

СПРАВКА «КП»

Люк Перри родился 11 октября 1966 года в Мэнсфилде (штат Огайо). Известность получил благодаря роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». А в последние годы своей жизни актер снимался в сериале «Ривердэйл».

ИСТОЧНИК KP.RU