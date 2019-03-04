Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»
В понедельник, 4 марта, появилась информация о том, что умер актер Люк Перри. Как стало известно, звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» скончался в больнице Святого Иосифа, расположенной в американском городе Бербанк (штат Калифорния). Артисту было 52 года.
Печальную новость сообщил представитель актера, сообщает портал TMZ.
Стоит отметить, что Люк Перри попал в больницу в конце февраля. Тогда его госпитализировали с обширным инстультом. Кстати, по некоторым данным, актер перенес инсульт после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске сериала «Беверли-Хиллз, 90210».
Умер Люк Перри — звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».
СПРАВКА «КП»
Люк Перри родился 11 октября 1966 года в Мэнсфилде (штат Огайо). Известность получил благодаря роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». А в последние годы своей жизни актер снимался в сериале «Ривердэйл».
ИСТОЧНИК KP.RU