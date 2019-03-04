СЕГОДНЯ 22:18 2019-03-04T22:18:29+03:00

Ей стала Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в $49,3 млрд

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Журнал Forbes назвал самую богатую женщину мира. По данным издания, это наследница косметической империи L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс: ее состояние оценивается в 49,3 миллиарда долларов. Причем за минувший год француженка стала богаче на 17% (или на 7,1 миллиарда долларов): в основном благодаря удорожанию акций компании.

В общем рейтинге богатейших людей планеты Бетанкур-Майерс занимает 15-ю строчку.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, сам рейтинг самых богатых людей мира полностью пока не опубликован. Ранее в понедельник, 4 марта, журнал Forbes лишь сообщил, что список вновь возглавил основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос со своим 131 миллиардом долларов.

СПРАВКА «КП»

Франсуаза Бетанкур-Майерс - единственная дочь Лилиан Бетанкур, которая удерживала звание богатейшей женщины мира 14 лет подряд - с 1987 года по 2001 год. Франсуаза Бетанкур-Майерс вместе с двумя своими сыновьями владеет 33% акций L’Oreal.

ИСТОЧНИК KP.RU