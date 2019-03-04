Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»

СЕГОДНЯ 22:41 2019-03-04T22:41:57+03:00

Извинений от Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и ее коллеги-политики

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Председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».

Так, политикам и некоторым пользователям соцсетей не понравились слова, сказанные преемницей Ангелы Меркель в минувший четверг на ежегодном карнавальном заседании в Штокахе. Тогда Крамп-Карренбауэр, говоря о туалетах для людей «нейтрального пола», заявила, что они предназначены для тех лиц, которые пока не знают, «следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя».

В итоге извинений от председателя ХДС потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и ее коллеги, пишет газета Tagesspiegel. К примеру, мэр Берлина Михаэль Мюллер в своем Twitter написал о том, что «карнавальная шутка может быть плохой или хорошей, однако за ней всегда скрывается некая позиция». А депутат бундестага от партии «Левые» Дитмар Барч назвал произошедшее «еще одна причина бороться за то, чтобы эта женщина (Аннегрет Крамп-Карренбауэр) не стала канцлером».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года правительство Германии официально разрешило указывать в документах «третий пол». Таким образом, в ФРГ появился третий вариант заполнения графы «пол» - «интерсексуальный».

ИСТОЧНИК KP.RU