2019-03-04T22:41:57+03:00
В мире

Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»

Извинений от Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и ее коллеги-политики
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на ежегодном карнавальном заседании в ШтокахеПредседатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на ежегодном карнавальном заседании в ШтокахеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».

Так, политикам и некоторым пользователям соцсетей не понравились слова, сказанные преемницей Ангелы Меркель в минувший четверг на ежегодном карнавальном заседании в Штокахе. Тогда Крамп-Карренбауэр, говоря о туалетах для людей «нейтрального пола», заявила, что они предназначены для тех лиц, которые пока не знают, «следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя».

В итоге извинений от председателя ХДС потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и ее коллеги, пишет газета Tagesspiegel. К примеру, мэр Берлина Михаэль Мюллер в своем Twitter написал о том, что «карнавальная шутка может быть плохой или хорошей, однако за ней всегда скрывается некая позиция». А депутат бундестага от партии «Левые» Дитмар Барч назвал произошедшее «еще одна причина бороться за то, чтобы эта женщина (Аннегрет Крамп-Карренбауэр) не стала канцлером».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года правительство Германии официально разрешило указывать в документах «третий пол». Таким образом, в ФРГ появился третий вариант заполнения графы «пол» - «интерсексуальный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Forbes назвал самую богатую женщину мира
Трамп на год продлил антироссийские санкции
Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Джефф Безос вновь возглавил список богатейших людей планеты
Похороны Игоря Малашенко могут пройти на Троекуровском кладбище
Миллер рассчитывает, что «Северный поток - 2» не повторит судьбу «Южного потока»
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием архиепископа «новой церкви»
Главы Генштабов России и США обсудили Сирию, вопросы ПРО и ДРСМД
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
Кевин Смит опубликовал кадр из продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
Сторонники оппозиции Венесуэле готовятся к возвращению Гуайдо
Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма
Индийские ВВС сбили беспилотник Пакистана
Косачев прокомментировал решение о приостановке участия России в ДРСМД
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО