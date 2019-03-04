2019-03-04T23:39:04+03:00
В мире

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила стюардессам работать без макияжа

Кроме того, в базовый набор униформы для бортпроводниц включили брюки
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Сотрудники авиакомпании Virgin AtlanticСотрудники авиакомпании Virgin AtlanticФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британский авиаперевозчик Virgin Atlantic, известный своими строгими требованиями к внешнему виду стюардесс, разрешил бортпроводницам работать без макияжа. Однако, как отметили в компании, если кто-то из девушек все же решит накраситься перед вылетом, то ей придется следовать определенным рекомендациям. В частности, использовать специальную ярко-красную помаду для губ.

Кроме того, Virgin Atlantic решила включить в базовый набор униформы для стюардесс брюки: между тем ранее бортпроводницам полагались лишь красные облегающие юбки, а также жакеты и туфли на высоком каблуке, пишет The Guardian.

Как заметил исполнительный вице-президент авиакомпании Марк Андерсон, смягчение правил «предоставит сотрудникам Virgin Atlantic больше возможностей для самовыражения на работе».

Стоит отметить, что британский авиаперевозчик уже давно славится безупречным внешним видом своих бортпроводниц. Что неудивительно, ведь компания всегда уделала этому много внимания. Так, дизайном одежды для бортовой команды занималась легендарная Вивьен Вествуд. При этом стюардессы Virgin Atlantic не раз признавались самыми сексуальными представительницами своей профессии.

Кстати, Virgin Atlantic известно еще и своим креативом. К примеру, в прошлом году в День святого Валентина пилоты авиакомпании совершили тренировочный полет по «особому маршруту», проложенному из Лондона в форме сердца. Таким образом перевозчик решил поздравить клиентов с праздником влюбленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конгресс США потребовал от Белого дома и госдепа сведения о встречах Трампа с Путиным
Папа Римский пообещал обнародовать секретные архивы Ватикана времен Второй мировой войны
На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес
Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»
Forbes назвал самую богатую женщину мира
Трамп на год продлил антироссийские санкции
Умер актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Джефф Безос вновь возглавил список богатейших людей планеты
Похороны Игоря Малашенко могут пройти на Троекуровском кладбище
Миллер рассчитывает, что «Северный поток - 2» не повторит судьбу «Южного потока»
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием архиепископа «новой церкви»
Главы Генштабов России и США обсудили Сирию, вопросы ПРО и ДРСМД
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
Кевин Смит опубликовал кадр из продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
Сторонники оппозиции Венесуэле готовятся к возвращению Гуайдо
Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма
Индийские ВВС сбили беспилотник Пакистана
Косачев прокомментировал решение о приостановке участия России в ДРСМД
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО