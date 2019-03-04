Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила стюардессам работать без макияжа

4 Март 23:39 2019-03-04T23:39:04+03:00

Кроме того, в базовый набор униформы для бортпроводниц включили брюки

Изменить размер текста: A A

Британский авиаперевозчик Virgin Atlantic, известный своими строгими требованиями к внешнему виду стюардесс, разрешил бортпроводницам работать без макияжа. Однако, как отметили в компании, если кто-то из девушек все же решит накраситься перед вылетом, то ей придется следовать определенным рекомендациям. В частности, использовать специальную ярко-красную помаду для губ.

Кроме того, Virgin Atlantic решила включить в базовый набор униформы для стюардесс брюки: между тем ранее бортпроводницам полагались лишь красные облегающие юбки, а также жакеты и туфли на высоком каблуке, пишет The Guardian.

Как заметил исполнительный вице-президент авиакомпании Марк Андерсон, смягчение правил «предоставит сотрудникам Virgin Atlantic больше возможностей для самовыражения на работе».

Стоит отметить, что британский авиаперевозчик уже давно славится безупречным внешним видом своих бортпроводниц. Что неудивительно, ведь компания всегда уделала этому много внимания. Так, дизайном одежды для бортовой команды занималась легендарная Вивьен Вествуд. При этом стюардессы Virgin Atlantic не раз признавались самыми сексуальными представительницами своей профессии.

Кстати, Virgin Atlantic известно еще и своим креативом. К примеру, в прошлом году в День святого Валентина пилоты авиакомпании совершили тренировочный полет по «особому маршруту», проложенному из Лондона в форме сердца. Таким образом перевозчик решил поздравить клиентов с праздником влюбленных.

ИСТОЧНИК KP.RU