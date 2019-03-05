2019-03-05T09:29:13+03:00
Авто

На AliExpress стартует продажа китайских автомобилей

Пока что россияне могут приобрести лишь машины бренда Chery, однако позже ассортимент планируется расширить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
AliExpress начнет продавать автомобили в России. Фото: Сергей Коньков ТАССAliExpress начнет продавать автомобили в России. Фото: Сергей Коньков ТАСС
Изменить размер текста:

Торговая онлайн-площадка AliExpress уже с 5 марта 2019 года запускает онлайн-продажу автомобилей в России. Первыми на "прилавках" станут машины китайского бренда Chery, однако в дальнейшем ассортимент планируется расширить.

При этом привлекать потенциальных покупателей будут за счет специальных предложений и дополнительного ассортимента. Первоначально в продажу поступят автомобили, собранные непосредственно в Китае, но потом планируется локализовать сборку и в России. Представители онлайн-площадки отмечают, что интерес пользователей к новым категориям фиксируется уже давно. Лидерами же являются именно автомобили и мотоциклы.

"Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами",— цитирует "Ъ" гендиректора AliExpress в России Лю Вея.

Эксперты же считают, что, хотя новое направление торговли и способно увеличить продажи платформы, она все же вряд ли станет весомым конкурентом для автодилеров. Все дело в том, что машины до сих пор нуждаются в техобслуживании, ремонте и тест-драйве.

Ранее сайт kp.ru публиковал ТОП-10 товаров, которые стали самыми популярными у российских покупателей на AliExpress в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США
Пропавшая в Калужской области старушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи
В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей
Россия зафиксировала 3 млн кибератак с территории США
В России хотят ограничить минимальную цену на пиво
Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро
ЕС введет тотальный контроль по биометрии за всеми въезжающими на их территорию
Отец Децла рассказал, что его сын имел врожденное заболевание сердца
США готовы к переговорам с Россией по вооружениям, но с рядом условий
Погода в Москве на 5 марта 2019 года: ожидается дождь и сильный ветер
Клинтон объявила, что не станет участвовать в выборах президента США
Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот
Беспорядки на карнавале в Каракасе: пострадали девять полицейских
Посол в США: Россия никогда не признает КНДР ядерной державой
WP подсчитала, сколько раз в день лжет Трамп
Минздрав предложил штрафовать больницы за неправильное лечение
Антонов рассказал, как Россия ответит в случае размещения ракет США в Европе
Макрон предложил создать Европейский совет безопасности
Медведев рассказал, при каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину
Помпео от имени США поздравил Гуаидо с "благополучным возвращением" в Венесуэлу
СБУ открестилась от прослушки офиса кандидата в президенты Украины Зеленского
Китай готов участвовать в послевоенном восстановлении Сирии
Посольство Китая в РФ осудило попытки интервенции в Венесуэлу под видом «гуманитарного конвоя»
Посол Китая признался в любви к Льву Толстому
Посол КНР: Китайско-российский товарооборот в 2018 году превысил $100 млрд
Самолет Air Canada вернулся в аэропорт из-за скандалиста, требовавшего подать ему рыбу
Конгресс США потребовал от Белого дома и госдепа сведения о встречах Трампа с Путиным