На AliExpress стартует продажа китайских автомобилей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-05T09:29:13+03:00

Пока что россияне могут приобрести лишь машины бренда Chery, однако позже ассортимент планируется расширить

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Торговая онлайн-площадка AliExpress уже с 5 марта 2019 года запускает онлайн-продажу автомобилей в России. Первыми на "прилавках" станут машины китайского бренда Chery, однако в дальнейшем ассортимент планируется расширить.

При этом привлекать потенциальных покупателей будут за счет специальных предложений и дополнительного ассортимента. Первоначально в продажу поступят автомобили, собранные непосредственно в Китае, но потом планируется локализовать сборку и в России. Представители онлайн-площадки отмечают, что интерес пользователей к новым категориям фиксируется уже давно. Лидерами же являются именно автомобили и мотоциклы.

"Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами",— цитирует "Ъ" гендиректора AliExpress в России Лю Вея.

Эксперты же считают, что, хотя новое направление торговли и способно увеличить продажи платформы, она все же вряд ли станет весомым конкурентом для автодилеров. Все дело в том, что машины до сих пор нуждаются в техобслуживании, ремонте и тест-драйве.

Ранее сайт kp.ru публиковал ТОП-10 товаров, которые стали самыми популярными у российских покупателей на AliExpress в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU