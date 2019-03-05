2019-03-05T10:46:12+03:00
В мире

Премьеру «Шерлока Холмса-3» перенесли на год

Очередная часть фильма выйдет на экраны в декабре 2021 года
Марина ВЕНЦОВА
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Новый фильм о Шерлоке выйдет на экраны 22 декабря 2021 годаНовый фильм о Шерлоке выйдет на экраны 22 декабря 2021 годаФото: REUTERS
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Третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» не выйдет на экраны в декабре 2020 года. Об этом проинформировала компания Warner Bros.

Очередная часть о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона выйдет на экраны 22 декабря 2021 года. Над постановкой третьей части фильма работает Гай Ричи. Главные роли в ней вновь исполнят Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу, сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера франшизы перенесена с 25 декабря в связи с тем, что на эту дату запланирован выход другого фильма кинокомпании Warner Bros.

Первый фильм с Дауни-младшим в роли Холмса вышел на экраны в 2009 году. Сам актер за эту работу получил «Золотой глобус». Спустя два года вышел второй фильм «Шерлок Холмс: Игра теней», после чего начались разговоры о третьей части. Как ранее сообщал сайт kp.ru Роберт Дауни-младший отмечал, что работа над новым фильмом задержалась из-за его сложного графика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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