В Японии введут запрет на полеты беспилотников над военными базами США

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-05T11:03:39+03:00

Ожидается, что законопроект о дронах будет одобрен уже в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также дронам впредь нельзя будет перемещаться над спортивными объектами и зданиями сил самообороны страны

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Японские власти хотят полностью запретить полеты беспилотников над территорией военных баз США и сил самообороны страны. Соответствующий законопроект был одобрен правительством островного государства во вторник, 5 марта.

Документе предусматривается введение запрета на осуществление полетов дронов в радиусе 300 м от военных баз и спортивных сооружений. Такие же правила сейчас действуют в отношении зданий, имеющих государственное значение. За нарушение этого закона полагается штраф в размере до 4,5 тысячи долларов. Также возможно тюремное заключение.

Что касается нового документа, то он, вероятнее всего, будет одобрен в самое ближайшее время и вступит в силу перед проведением Кубка мира по регби, который пройдет в Японии этой осенью.

Сейчас проект должны рассмотреть в парламенте, большая часть членов которого является либерал-демократами. Между тем, как сообщает ТАСС, Японская ассоциация издателей и редакторов газет уже выступила против таких нововведений. Журналисты считают, что запрет на полеты дронов приведет к серьезным ограничениям в их профессиональной деятельности.

Примечательно, что еще только в прошлом году японская почтовая служба начала испытывать беспилотники для доставки посылок, правда речь шла об автомобилях. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU