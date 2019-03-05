Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-05T12:13:31+03:00

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Депутаты Государственной Думы проголосовали во втором чтении за проект закона о запрете размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях. Авторами данной инициативы выступили более 30 парламентариев, включая председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

Согласно с пояснительной запиской к законопроекту, размещать гостиницу или хостел в помещении можно будет только после того, как его переведут в нежилой фонд. Такая мера, в первую очередь, направлена на защиту людей, который проживают рядом с гостиницами.

Также в документе отмечается, что помещение для гостиницы или хостела будет требовать оснащения необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

С 1 января 2015 года был введет ГОСТ, который в нарушение Гражданского кодекса позволяет организовывать хостелы в жилом помещении. 13 мая 2016 года, как сообщал сайт kp.ru, закон о запрете организации хостелов в жилых помещениях был одобрен в первом чтении. Позже стало известно, что правительство выступило против данной инициативы и готовит отрицательный отзыв на данный законопроект.

По мнению экспертов, полный запрет хостелов в жилых домах будет тяжелым ударом по отрасли и в целом экономике малых гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU