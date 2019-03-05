2019-03-05T12:16:35+03:00
Политика

ВМФ России получит две атомные и одну дизельную подлодки

Также в распоряжение флота поступят новые катера, ракетные корабли, тральщик, фрегат, корвет и другие суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В состав ВМФ войдут две атомные и одна дизельная подводные лодкиВ состав ВМФ войдут две атомные и одна дизельная подводные лодкиФото: Пауль ГУРИН
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Две атомные и одна дизельная подводные лодки поступят в распоряжение Военно-морского флота России до конца 2019 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки", - сказал глава ведомства.

Согласно его данным, помимо субмарин, флот получит также один фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", большой десантный корабль "Петр Моргунов", патрульное судно "Дмитрий Рогачев", пять боевых катеров, малые ракетные корабли "Меркурий" и "Ингушетия", а также тральщик "Владимир Емельянов" и двадцать судов обеспечения.

Кроме того, будут отремонтированы одиннадцать уже имеющихся в распоряжении ВМФ кораблей. Процесс выполнения обязательств Объединенной судостроительной корпорацией перед Минобороны рассмотрят на совещании во вторник, 5 марта, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в распоряжении российского флота передали также новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи".

Фейерверк в честь Дня ВМФ.Это потрясающе во всех смыслах! Посмотрите, какой шикарный фейерверк раскрасил небо над Санкт-Петербургом и Севастополем в честь Дня ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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